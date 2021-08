Film stasera in TV da non perdere giovedì 26 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 26 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ricchi di fantasia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli nella vita clandestina di due amanti che vincono alla lotteria.

Dom Hemingway, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Jude Law ed Emilia Clarke in una commedia british. Uscito di prigione uno scassinatore cerca la sua ricompensa per non aver fatto la spia dopo il colpo.

Non succede, ma se succede…ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Seth Rogen e Charlize Theron in una commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua ex babysitter, che ora è candidata a Presidente degli Stati Uniti.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Gli ultimi saranno ultimi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Alessandro Gassman e Paola Cortellesi in un dramma urbano. Le vite di un poliziotto tormentato e di una disoccupata incinta si intrecciano.

The Keeper – La leggenda di un portiere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Tratto da una storia vera. Durante la prigionia in Inghilterra, un paracadutista tedesco viene notato per la sua abilità tra i pali.

Contagious, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Arnold Schwarzenegger in un film post-apocalittico in cui un’epidemia rende le persone degli zombie.

Room, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Una Brie Larson da Oscar in questa pellicola tratta da una storia vera. Un maniaco tiene segregati per anni una ragazza e suo figlio.

Film romantico da vedere stasera in tv



L’amore in gioco, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Drew Barrymore e Jimmy Fallon nel remake americano del film “Febbre a 90”.

Film di azione da vedere stasera in tv



Red, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Bruce Willis in un film tratto da un fumetto DC Comics. Quattro agenti in pensione devono catturare un pericoloso killer.

I mercenari 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Terzo film della notissima saga action con Sylvester Stallone, Mel Gibson, Ronda Rousey e Jason Statham.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



La guerra dei mondi, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Tom Cruise in un film di Steven Spielberg. Un uomo deve difendere la sua famiglia da un’invasione aliena.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Robo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Un dodicenne fa amicizia con un robot fuggito da un laboratorio bellico.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Occhio a quei due, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in una commedia poliziesca. Due poliziotti dalle personalità diverse devono collaborare per risolvere un caso.

Film thriller da vedere stasera in tv



Identikit di un delitto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Richard Gere e Claire Danes in un thriller. Un detective coinvolge una giovane collega nella ricerca di una ragazza rapita da un maniaco.

Film biografico da vedere stasera in tv



Judas and the Black Messiah, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield in un film premiato con 2 Oscar. Un piccolo criminale ricattato dall’FBI si infiltra tra le Pantere Nere per favorire la cattura del leader.

I programmi in chiaro



Il mostro, ore 21:25 su Rai 1



Roberto Benigni dirige e interpreta un film ormai cult. Un disoccupato finisce nel mirino della polizia, che lo scambia per un killer.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Angel of Mine, ore 21:45 su Rai 3



Noomi Rapace in un film drammatico. Una donna che ha perduto la figlia si ritrova a credere, per via del suo disturbo da stress post traumatico, che la figlia dei vicini sia la sua.

L’amore è eterno finché dura, ore 21:20 su Rete 4



Carlo Verdone e Laura Morante in una commedia. Un uomo sposato partecipa a uno speed date che innesca la crisi del suo matrimonio.

Windstorm 5 – Uniti per sempre, ore 21:20 su Canale 5



Un circo itinerante cerca rifugio per i suoi cavalli ma il direttore del circo nasconde qualcosa.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1



Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

In onda, ore 20:30 su La7



Conchita De Gregorio e David Parenzo in un format di approfondimento politico e sociale.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Freddy Mercury – The Great Pretender, ore 21:25 su Nove

Documentario sulla figura del cantante dei Queen e sulla sua musica.