Sky Cinema Collection, è Paola Cortellesi Mania

Da sabato 21 a venerdì 27 agosto, in occasione del ritorno al cinema con "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto", il canale 303 dedica la sua programmazione alle interpretazioni più amate dell'attrice

Poche attrici, in Italia, sono amate come Paola Cortellesi. Del resto, la protagonista assieme ad Antonio Albanese di Come un gatto in tangenziale ha dimostrato doti di interprete davvero rare, sia in ruoli comici che drammatici.

Dopo il successo del film di Riccardo Milani targato Vision Distribution, Paola sta per tornare nelle sale con l’atteso sequel Come un Gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto, al cinema da giovedì 26 agosto. Paola Cortellesi: le foto più belle

approfondimento Anteprima di Ferragosto per il nuovo "Gatto in tangenziale". VIDEO Per l’occasione, Sky Cinema Collection le rende omaggio dedicandole da sabato 21 a venerdì 27 agosto il proprio palinsesto, con alcune delle sue interpretazioni più amate. I titoli in programma saranno disponibili anche on demand all’interno della Collezione PAOLA CORTELLESI MANIA.

Non può ovviamente mancare il già citato Come un gatto in tangenziale, in cui si racconta l’incontro-scontro fra le famiglie del benestante Giovanni (Antonio Albanese) e della “borgatara” Monica (Paola Cortellesi), destinati nonostante le abissali differenze a trovare un punto di incontro.