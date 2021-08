Film stasera in TV da non perdere martedì 24 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 24 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



La tela dell’inganno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Elizabeth Debicki e Claes Bang in un thriller su un furto d’arte. In cambio di un’intervista a un pittore, un critico deve riuscire a rubare un suo prezioso dipinto.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Appunti di un venditore di donne, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Paolo Rossi e Michele Placido in un film tratto da un best-seller di Giorgio Faletti.

The Nest, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Jude Law in un dramma coniugale. Un imprenditore convince sua moglie a trasferirsi negli USA ma la mossa mette in discussione il loro rapporto.

Film commedia da vedere stasera in tv



Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola in un film comico. Un intellettuale e una cassiera vogliono porre fine alla storia dei loro figli adolescenti.

The Family Man, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Nicolas Cage e Tea Leoni in una commedia fantastica. Un uomo di successo rivive la sua vita con diverse priorità.

Miss Detective, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Sandra Bullock interpreta un detective di polizia che deve partecipare a Miss America in incognito per sventare un omicidio.

Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Woody Allen dirige Antonio Banderas e Anthony Hopkins in una commedia sulle illusioni amorose.

L’agenzia dei bugiardi, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Remake della commedia francese “Alibi.com”. Un gruppo di bugiardi fornisce alibi ai propri clienti.

Film di azione da vedere stasera in tv



Underworld: il risveglio, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Kate Beckinsale torna nel nuovo capitolo della saga, arrivata ormai al quarto atto.

The Wave, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Disaster movie scandinavo. Una frana precipita in un fiordo provocando uno tsunami.

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Film tratto dai fumetti DC Comics con Zachary Levi. Un bambino viene scelto da un mago per custodire poter incredibili.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Sunshine, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Danny Boyle dirige Cillian Murphy in un film di fantascienza. Per evitare la morte della Terra, un’astronave deve far esplodere un ordigno nucleare all’interno del Sole.

Spy Kids, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Antonio Banderas e Carla Cugino in un film di Robert Rodriguez. Due ex spie devono chiedere aiuto ai figli per una missione.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The Killing Jar, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Michael Madsen in un film in cui uno sconosciuto prende in ostaggio 7 persone, di cui una che nasconde un segreto.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1917, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

I programmi in chiaro



Campeggio a 5 stelle, ore 21:25 su Rai 1



Una donna che deve scrivere di un campeggio di lusso si innamora di uno dei presenti.

Le spie della porta accanto, ore 21:20 su Rai 2



Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm e Gal Gadot in una commedia d’azione. Una coppia scopre che i vicini sono delle spie.

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:20 su Rai 3



Zac Efron protagonista del biopic su uno degli assassini americani più efferati di sempre.

Sfida tra i ghiacci, ore 21:20 su Rete 4



Steven Seagal e Michael Caine in un action. Un esperto di incendi è chiamato a domare un pesante incendio in Alaska.

La casa tra le montagne, ore 21:20 su Canale 5



Miniserie tedesca che pone il focus su due diverse famiglie legate da un tragico evento.

PSV-Benfica, ore 21:00 su Italia 1



Gara di ritorno dei playoff di Champions League tra gli olandesi e i portoghesi.

In onda, ore 20:30 su La7



Conchita De Gregorio e David Parenzo in un format di approfondimento politico e sociale.

Per sfortuna che ci sei, ore 21:30 su TV8



Un consulente coniugale con una vita sentimentale disastrosa s’innamora di una designer.

Il tredicesimo guerriero, ore 21:25 su Nove



Antonio Banderas interpreta uno straniero che si unisce ai vichinghi per una battaglia.