The French Dispatch, una nuova clip video dal film di Wes Anderson

È uscita una nuova clip di The French Dispatch, l'attesissima pellicola diretta da Wes Anderson che uscirà il 22 ottobre 2021 nelle sale statunitensi e il 11 novembre 2021 in quelle italiane.



L'attesa è a dir poco enorme e il motivo è presto detto: si tratta di uno dei registi più osannati dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo, colui che è riuscito a creare un vero e proprio genere estetico unico e inimitabile, definito con il suo stesso cognome diventato per l'occasione aggettivo: "andersoniano". Un onore che prima di lui è spettato a niente po' po' di meno che Federico Fellini...



Il video è intitolato "The Cycling Reporter by Herbsaint SAZERAC" e si presenta come una specie di spot con cui viene introdotto uno dei reporter protagonisti della pellicola, quello sui generis (perché ce ne è qualcuno che non sia sui generis? Domanda retorica) interpretato da uno degli attori più fedeli al regista (fin dalla prima ora), ossia Owen Wilson.

Un singolare giornalista ciclista, singolare come del resto lo sono appunto tutti i suoi colleghi che lavorano nella redazione del French Dispatch, supplemento settimanale del quotidiano statunitense Evening Sun di Liberty, Kansas, che si occupa di cronaca e cultura generale.



Oltre a essere a dir poco singolari i personaggi, lo è pure il titolo stesso di questo film che noi tutti abbreviamo ma che, a onor di cronaca (e dato l'argomento giornalistico del film è bene onorare la cronaca), sarebbe The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun.



Questa è la seconda clip ufficiale che esce, anticipando il nuovo lungometraggio firmato da quel genio di Wes Anderson.



Potete guardare la clip "The Cycling Reporter by Herbsaint SAZERAC" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.