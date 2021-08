After 3 esce direttamente in streaming saltando l'uscita al cinema

L'attesissimo terzo capitolo della saga letteraria firmata Anna Todd, adattamento cinematografico del romanzo "After We Fell" (pubblicato in Italia diviso in due parti: "After - Come mondi lontani" e "After - Anime perdute") non uscirà prima nelle sale e poi in rete, come la "tradizione" vorrebbe. La pellicola sarà distribuita sulle piattaforme di streaming, si presume a partire dal 1° settembre, la data in cui sarebbe dovuta originariamente uscire al cinema

La Leone Film Group, che distribuisce la pellicola, ha deciso di annullare l'uscita nelle sale cinematografiche prevista per il 1° settembre, preferendole quella sulle piattaforme di streaming.



Si presume che la data del 1° settembre verrà comunque mantenuta per l'uscita in rete dell'adattamento cinematografico del romanzo After We Fell (pubblicato in Italia diviso in due parti: After - Come mondi lontani e After - Anime perdute).



Questo nuovo capitolo conclude la prima parte della saga romantica basata sui libri della giovane scrittrice statunitense e avrà protagonisti ancora una volta l'attrice Josephine Langford e l'attore Hero Fiennes Tiffin, rispettivamente nel ruolo di Tessa e Hardin.

La storia verrà ripresa proprio dove si era interrotta, ossia sul finale di After 2, e procederà dunque nel raccontare l'amore tormentato di due anime gemelle legate da un eterno tira e molla, estenuante per loro ma invece adorabile per i lettori dei libri di Anna Todd così come per gli spettatori degli adattamenti cinematografici.

Un turbinio di avventure d'amore il cui esito sarà la cartina di tornasole della solidità della loro relazione.