After 3, il trailer arriverà a luglio: ecco un breve teaser

Promette scintille “After We Fell”, titolo originale di “After 3”, tra i titoli più attesi del prossimo autunno cinematografico. Il brevissimo teaser rilasciato online nel weekend del 4 luglio è stato subito condiviso dai fan di tutto il mondo cui sono bastati pochi secondi per capire che il seguito della storia sarà all'altezza dei capitoli precedenti. Nel teaser c'è spazio solo per i due protagonisti, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, alias Tessa e Hardin. La scena è ad alto tasso di sensualità accompagnata da una musica coinvolgente. Altre rivelazioni del film in uscita il 1° settembre erano arrivate lo scorso inverno quando in occasione di San Valentino era stato rilasciato il primo teaser trailer. La trama del nuovo film mette al centro dubbi e scelte cruciali per i protagonisti alle prese con importanti decisioni per il futuro con un presente complicato da personaggi e trame che si affacciano dal passato. Un mix di sentimenti contrastanti metterà ancora una volta in difficoltà i due ragazzi, protagonisti di una relazione travagliata caratterizzata da una fortissima passione.

In questa pellicola saranno sviluppati gli avvenimenti raccontati nel terzo e quarto romanzo della scrittrice di successo Anna Todd, i cui titoli in italiano sono “Come mondi lontani” e “Anime perdute”; in Italia il terzo romanzo originale “After We Fell” è stato diviso in due parti (sul mercato americano esistono quattro romanzi invece dei cinque presenti in Italia).