After 3, pubblicato il trailer ufficiale

Il rapporto complicato tra Tessa e Hardin

After 3, il trailer arriverà a luglio: ecco un breve teaser

A un mese e mezzo dal debutto nelle sale italiane, 01 Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale di “After 3”, annunciato qualche giorno fa in occasione della pubblicazione di un teaser di pochi secondi. Le anticipazioni fanno già venire l'acquolina in bocca ai numerosissimi fan della serie, fenomeno di successo nato in rete, che ha visto crescere negli anni gli appassionati al progetto, prima diventato libro e poi prodotto per il grande schermo. Protagonista assoluto di “After We Fell”, terzo capitolo al cinema scritto e diretto da Castille Landon, la relazione difficile tra Tessa e Hardin, interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, attori beniamini dei più giovani.

L'amore tra i due, sviluppatosi tra mille ostacoli, viene messo pesantemente alla prova quando Hardin giunge a mettere in questione la continuazione del loro rapporto a seguito della necessità di Tessa di trasferirsi a Seattle. In questo momento cruciale per il futuro dei due, Tessa è costretta a fare i conti col suo passato familiare, che si riaffaccia col ritorno inaspettato di suo padre che la costringe a riaprire vicende con cui non ha mai chiuso del tutto i conti.



Tra gelosia e passione bruciante, “After 3” si annuncia come l'appuntamento imperdibile di fine estate, stagione perfetta per un rewatch dei primi due film, usciti nel 2019 e nel 2020. Dopo “After We Fell” la produzione sarà impegnata con un quarto titolo ed un prequel.