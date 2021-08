Film stasera in TV da non perdere lunedì 9 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 9 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Breaking News a Yuba County, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Black comedy con Allison Janney e Mila Kunis. Quando suo marito scompare una donna finisce sotto ai riflettori.

Breaking News a Yuba County, ore 21:45 su Sky Cinema Due

Black comedy con Allison Janney e Mila Kunis. Quando suo marito scompare una donna finisce sotto ai riflettori.

Da grande, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Renato Pozzetto in un film comico nel quale un bambino, dopo un desiderio, si ritrova uomo adulto.

Borotalco, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Carlo Verdone interpreta un venditore che si innamora di una fan di Lucio Dalla.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Thirteen Days, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Kevin Costner nella rievocazione dei 13 giorni chiave della presidenza Kennedy.

Forsaken - Il fuoco della giustizia, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Donald Sutherland in un western. Un pistolero cerca di ricucire il rapporto con il padre in una comunità dominata da una banda.

Film romantico da vedere stasera in tv



Last Christmas, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Emilia Clarke in una commedia ispirata dalle canzoni di George Michael.

Baby Blues, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Stefano Accorsi in un film incentrato su una coppia che non vuole figli.

Film di azione da vedere stasera in tv



The fast and furious: Tokyo drift, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga, questa volta ambientata in Giappone.

Edge of tomorrow – Senza domani, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Spettacolare fanta-action con Tom Cruise ed Emily Blunt. Un uomo rinasce ogni volta che muore per cambiare il futuro.

Dracula Untold, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Prequel sulla storia di Dracula con Luke Evans come protagonista.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Inkheart - La leggenda di Cuore d’Inchiostro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Brendan Fraser è un uomo che può rendere reali i personaggi dei romanzi.

Cast Away, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tom Hanks interpreta un uomo costretto a sopravvivere su un’isola deserta dopo un incidente aereo.

Film thriller da vedere stasera in tv

City of Ghosts, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matt Dillon regista e protagonista di questo thriller. Un uomo indagato prova a rintracciare il suo maestro in Cambogia.



Intrigo: La nemica del cuore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo film della saga tratta dai romanzi di Hakan Nesser. Intenzionata a liberarsi del marito traditore, una donna offre dei soldi a un’amica per ucciderlo.

I programmi in chiaro



Big Eyes, ore 21:25 su Rai 1

Tim Burton dirige Christoph Waltz e Amy Adams. Un marito sfrutta la moglie per avere successo con i suoi quadri.

Hawaii Five-0, ore 21:20 su Rai 2

Serie TV incentrata su un gruppo di tutori della legge che agisce sull’affascinante isola.

Report, ore 21:20 su Rai 3

Sigfrido Ranucci conduce un programma di informazione e giornalismo.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Format di informazione politica e sociale in onda in prima serata.

The Ride – Storia di un campione, ore 21:20 su Canale 5

Il riscatto di un ragazzo che supera un’infanzia drammatica per costruirsi il futuro.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:20 su Italia 1

Roberto Giacobbo in viaggio per natura, misteri e intrighi dell’Italia e non solo.

Minority Report, ore 21:15 su La7

Tom Cruise in un action. In un mondo in cui i crimini vengono previsti prima che avvengano, il capo della polizia viene accusato di omicidio.

Gomorra – La serie, ore 21:30 su TV8

Serie TV ispirata al libro di Roberto Saviano, con Salvatore Esposito e Marco D’Amore.

Segni particolari: bellissimo, ore 21:25 su Nove

Adriano Celentano in un film nel quale interpreta un quarantenne playboy.