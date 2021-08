Benvenuti all’Inferno, alla scoperta degli horror d’estate. Perché una collezione da paura ci aspetta su Sky Cinema. Oltre 50 film per non dormire. Un agosto da brivido in cuio consueto appuntamento Horror Night si estende a tutto il mese in seconda e terza serata e prevede in programmazione oltre 50 film , tra cui segnaliamo alcune delle pellicole più recenti, come: JACK IN THE BOX , in cui il terrore arriva con le sembianze di un inquietante pupazzo; 28 SETTIMANE DOPO , il sequel di 28 Giorni dopo, prodotto da Danny Boyle e interpretato da Robert Carlyle e Rose Byrne; la rivisitazione in chiave horror della fiaba dei fratelli Grimm GRETEL E HANSEL ; l’inquietante THE VIGIL - NON TI LASCERÀ ANDARE , dai produttori di Insidious; il settimo capitolo della saga horror SAW 3D - IL CAPITOLO FINALE ; e nuovo capitolo della terrificante saga AMITYVILLE - IL RISVEGLIO con Jennifer Jason Leigh e Bella Thorne. Non mancano in programmazione le pellicole che hanno fatto la storia del genere, tra cui: i leggendari film firmati dal re del brivido, Dario Argento, QUATTRO MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO e il secondo capitolo della Trilogia delle tre madri INFERNO ; l’intramontabile pellicola, Oscar® alla colonna sonora, IL PRESAGIO con Gregory Peck e diretto dal compianto Richard Donner; e l’horror più famoso della storia del cinema, premiato con 2 Oscar® e 4 Golden Globe, L’ESORCISTA con Max von Sydow, Linda Blair e Ellen Burstyn

L’ultima parola chiave è Vampiri. Il mondo è un vampiro. il cinema pure. La morte al lavoro. La dipartita 24 fotogrammi al secondo. Sicché è nell'ordine delle cose che chi (come insegna Borges) “è immortale con il terrore di esserlo” abiti il grande schermo sin dai tempi muti e silenti. Creature per cui la malvagità ha un gusto dolce. Qualcuno ha provato a cacciarli. Ma Dracula, come l’amore non muore mai. Il sangue è la vita. Una forza capace di attraversare gli oceani del tempo per trovarci

A seconda del proprio punto di vista, il dolce oppure il veleno risiede nella coda. E in questa puntata di Mister Paura dedicata agli horror d'estate, Mrs Paura con tanto di piume nere e corna apotropaiche accenna la canzone di Annie Lennoz che chiude il sublime Dracula di Bram Stoker firmato da Francis Ford Coppola, ovvero Love Song for a Vampire.

