Film stasera in TV da non perdere lunedì 2 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 2 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Un uomo sopra la legge, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Liam Neeson in un film di azione. Un allevatore difende un bambino immigrato dagli assassini di un cartello della droga.

Un uomo sopra la legge, ore 21:45 su Sky Cinema Collection



Liam Neeson in un film di azione. Un allevatore difende un bambino immigrato dagli assassini di un cartello della droga.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La vita straordinaria di David Copperfield, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dev Patel e Hugh Laurie nell’adattamento cinematografico del noto libro di Charles Dickens.

A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Rosamunde Pike e David Oyelowo in una storia d’amore interrazziale, in cui il principe della Botswana sposa una donna inglese.

Mal di pietre, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Marion Cotillard e Louis Garrel in una storia d’amore. Una donna sposata a un uomo che non ama s’invaghisce di un ufficiale.

A piedi nudi, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Evan Rachel Good in un film nel quale uno scapestrato porta una finta fidanzata al matrimonio del fratello.

Film commedia da vedere stasera in tv



Genitori vs Influencer, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Fabio Volo e Giulia De Lellis in una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ma diventa a sua volta un influencer.

Figli delle stelle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Pierfrancesco Favino e Fabio Volo in una commedia. Un gruppo di uomini vuole rapire un ministro e dare il riscatto alla famiglia di un collega morto.

Bianco, rosso e Verdone, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Carlo Verdone mette in scena tre personaggi che devono viaggiare per l’Italia per andare a Roma e votare alle elezioni.

Film western da vedere stasera in tv



Terra di confine – Open range, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Kevin Costner dirige e interpreta un western ambientato nella frontiera dell’ovest.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il signore degli anelli – Le due Torri, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Secondo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai romanzi di Tolkien, con Viggo Mortensen.

Film di avventura da vedere stasera in tv



In the Name of the King, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jason Statham in un fantasy tratto da un videogioco. Un contadino insegue gli sgherri di un mago che ha distrutto la sua famiglia.

Film thriller da vedere stasera in tv



Black Dahlia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Scarlett Johansson in un thriller firmato da Brian De Palma, in cui una femme fatale affascina due agenti che indagano su un omicidio.

Intrigo: Morte di uno scrittore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Thriller con Ben Kingsley. Uno scrittore organizza l’omicidio della moglie ma il corpo della donna scompare.

Film biografico da vedere stasera in tv



Wild, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Reese Witherspoon e Laura Dern in una storia biografica. Una ragazza decide di affrontare un lungo viaggio dopo il fallimento del suo matrimonio e la morte della madre.

I programmi in chiaro



The help, ore 21:25 su Rai 1



Emma Stone e Viola Davis in un film di denuncia. Una giovane scrittrice vuole raccontare le discriminazioni razziali riservate alle domestiche di colore.

Il circolo degli anelli, ore 21:20 su Rai 2



Programma di approfondimento sulle imminenti Olimpiadi condotto da Alessandra De Stefano.

Report, ore 21:00 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4



Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:20 su Canale 5



Pietro Sermonti e Ambra Angiolini sono due amanti che decidono di andare in terapia di coppia.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1



Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Il socio, ore 21:15 su La7



Tom Cruise e Gene Hackman in un legal thriller. Un avvocato di belle speranze si trasferisce in un nuovo ufficio legale che metterà in dubbio la sua integrità.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8



Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Lara Croft Tomb Raider: la culla della vita, ore 21:25 su Nove



Sequel del film su Tomb Raider, con Angelina Jolie e Gerard Butler protagonisti.