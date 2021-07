Sky Cinema Collection, 7 giorni con Liam Neeson

Oltre a Made in Italy - Una casa per ritrovarsi, in prima visione il 6 luglio su Sky Cinema Uno e poi in onda su Sky Cinema Collection, tra i film in programmazione segnaliamo: l’action adrenalinico targato Sky Original Honest Thief; il thriller soprannaturale con Christina Ricci After.Life; il western che trasuda vendetta Caccia Spietata con Pierce Brosnan; il film di Atom Egoyan dai pericolosi intrighi coniugali Chloe - Tra Seduzione e Inganno con Julianne Moore e Amanda Seyfried; Neeson e la Moore li ritroviamo anche nell’action Non-Stop; il thriller tra i ghiacci The Grey; il biopic sul pioniere degli studi sul comportamento sessuale umano Kinsey; l’action che mescola suspense e azione L’uomo Sul Treno - The Commuter con Vera Farmiga. E infine sono da non perdere i film che hanno lasciato una traccia nella storia del cinema come: il kolossal di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar® Schindler’s List, ruolo memorabile per Neeson; la spettacolare avventura nell'America del ‘700 con Robert De Niro e Jeremy Irons Mission, vincitore della Palma d’oro, di 1 Oscar® e di 2 Golden Globe; l’avventura fra le highlands scozzesi Rob Roy con Tim Roth e Jessica Lange; e l’incalzante spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale Vite Sospese con Michael Douglas e Melanie Griffith.