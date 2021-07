2/31 ©Getty

Sharon Stone sul red carpet di Cannes 2021., in occasione della premiere di The Story of My Wife. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Milán Füst. Si tratta del sesto film della regista ungherese Ildikó Enyedi (già vincitrice della Caméra d’Or a Cannes con My 20th Century e Orso d’Oro alla Berlinale per Corpo e anima che le valse anche una Nomination agli Oscar

