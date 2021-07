150 anni fa nasceva Marcel Proust, i film ispirati alla "Recherche"

13/14 ©Getty

Luchino Visconti, nei primi anni settanta, cercò di portare al cinema Alla ricerca del tempo perduto.Ma la sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Suso Cecchi D'Amico e a Enrico Medioli, non trovò sufficienti finanziamenti. Del progetto restano alcuni bozzetti di Piero Tosi per i costumi e le fotografie di Claude Schwartz accompagnò il regista in una prima esplorazione dei luoghi di ripresa. Per il cast Visconti aveva contattato Alain Delon, Greta Garbo, Silvana Mangano e Romolo Valli.