I Nastri d’Argento premiano i film Sky Original

A soli sei mesi dall’uscita del primo Sky Original , sono tre i film targati Sky premiati ai Nastri d’Argento . A Renato Pozzetto il Nastro d’Argento Speciale per la sua interpretazione in LEI MI PARLA ANCORA , diretto da Pupi Avati e prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film; Il Premio Graziella Bonacchi a Ginevra Francesconi, la giovane protagonista del film diretto da Michela Andreozzi, GENITORI VS INFLUENCER, una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones , prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia; infine, il premio per il Cameo dell’Anno a Giuliano Sangiorgi, per la sua partecipazione a TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI , di Giovanni Veronesi prodotto da Vision Distribution e Indiana Production.

Oltre ai film Sky Original LEI MI PARLA ANCORA, GENITORI VS INFLUENCER e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, sono disponibili su Sky, nell’apposita collezione on demand dedicata ai Nastri d’Argento, molti dei film candidati e vincitori tra i quali MISS MARX, premiato come Film dell’Anno; LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante, che ha ottenuto ben cinque premi, tra cui Miglior Regia e la Miglior Produzione; I PREDATORI di Pietro Castellitto, che ha ricevuto il premio come Miglior Esordiente e quello a Massimo Popolizio come Miglior Attore Non Protagonista; COSA SARÀ di Francesco Bruni, Nastro D’Argento alla sceneggiatura e a Kim Rossi Stuart come Miglior Attore Protagonista; NON ODIARE, con il Nastro a Sara Serraiocco come Miglior Attrice non protagonista; PADRENOSTRO, Nastro D’Argento per il miglior soggetto a Claudio Noce e Enrico Audenino; REGINA, premio Graziella Bonacchi a Ginevra Francesconi; EST - DITTATURA LAST MINUTE, con i Premio Biraghi ai tre giovani protagonisti Jacopo Costantini, Matteo Gatta, Lodo Guenzi; L’AMORE A DOMICILIO, con il premio a Miriam Leone, disponibile dal 30 giugno. Disponibili inoltre i documentari MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI di Alex Infascelli e NOTTURNO di Gianfranco Rosi.

Oltre all’apposita collezione on demand dedicata ai Nastri d’Argento su Sky, molti dei film candidati e vincitori sono disponibili in streaming su NOW.