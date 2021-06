Space Jam: New Legends, il nuovo trailer del film con Lebron James

A distanza di oltre due decenni dall’amato Space Jam, Bugs Bunny e compagni saranno nuovamente messi alla prova. Space Jam: New Legends è il titolo del sequel che mescola elementi di animazione ad altri propri del live-action sotto la regia di Malcolm D. Lee e la presenza di filmaker come Ryan Coogler e Maverick Carter .

Space Jam: New Legends farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche del Bel paese il 23 settembre , come annunciato nella didascalia del video.

Space Jam: New Legends, la sinossi

Space Jam: a New Legacy, le foto ufficiali del film con LeBron James

Inoltre, Warner Bros. Italia ha pubblicato anche la trama ufficiale, questo l’inizio: “Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima”.

Il testo poi continua: “Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche 'King' James con il loro modo di giocare”.