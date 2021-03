Space Jam: a New Legacy, le foto ufficiali del film con LeBron James

Il 16 luglio 2021 arriverà al cinema e su HBO Max. La pellicola, ha spiegato James, non sarà un sequel del cult con Michael Jordan Condividi:

Si avvicina la data d’uscita di “Space Jam: a New Legacy”, nuovo capitolo sportivo ambientato nel mondo dei Looney Toones. L’uscita nelle sale cinematografiche americane e, in contemporanea, su HBO Max, è prevista per il 16 luglio 2021.

“EW” ha diffuso, in esclusiva, delle foto della pellicola con protagonista LeBron James. È così possibile farsi un’idea di quella che sarà la resa grafica finale del progetto, dando uno sguardo a svariati protagonisti, animati e in carne e ossa, dal campione dell’NBA a Bugs Bunny, fino a Don Cheadle.

LeBron James ci ha tenuto a sottolineare quanto sia errato parlare di questo film come di un sequel del cult anni '90 con protagonista Michael Jordan. Non vi è nulla che colleghi i due film in termini di trama, se non il faccia a faccia con i Looney Toones. Il nuovo script sarà incentrato sarà decisamente meno incentrato sull'importanza del campione NBA, rispetto al passato. James interpreterà se stesso ma il focus sarà sul suo ruolo di padre. Farà una gran fatica nel riuscire a sviluppare un rapporto con suo figlio Dom, che è molto più interessato alla creazione di giochi, piuttosto che a prendervi parte.

L'eredità del padre è un macigno sulle sue spalle, soprattutto perché James pare non ascoltare la sua voce, prendendo realmente in considerazione quelli che sono i suoi bisogni. Le abilità di Dom attirano l'attenzione di un umanoide in CHI di nome Al G Rhuthm, il che porta padre e figlio a essere risucchiati nel "Server-verse" di intrattenimento della Warner 3000. L'intelligenza artificiale rapisce Dom, nella speranza di rubare i followers del padre, chiamato a entrare in scena in campo, ma soprattutto ad ascoltare realmente i bisogni del ragazzo.