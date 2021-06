Mission Impossible 7, stop alle riprese per Covid-19

Come rilanciato anche dall’ANSA, Paramount Pictures ha comunicato la chiusura del set fino al 14 giugno

La Paramount Pictures ha comunicato lo stop del set in seguito ad un test risultato positivo al Covid-19. Come riportato anche dall’ ANSA , la produzione è quindi stata momentaneamente sospesa fino al 14 giugno .

Mission Impossible 7, le foto dal set

Mission Impossible, condivisa una foto di Tom Cruise appeso a un treno

Nelle scorse settimane Christopher McQuarrie ha pubblicato uno scatto della pellicola mostrando in anteprima una scena in cui Thomas Cruise Mapother IV, questo il nome all’anagrafe, appare appeso a un treno in corsa.

La foto ha immediatamente entusiasmato il pubblico, curioso di poter rivedere Ethan Hunt all'opera.