Nato a New York nell'autunno 1943, George DiCaprio è uno scrittore, disegnatore e fumettista. Leonardo è l'unico figlio di George e Irmelin, che divorziarono pochi mesi dopo la sua nascita, decidendo però di vivere in appartamenti molto vicini per non far mai mancare la loro vicinanza al piccolo Leo.

