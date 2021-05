Film stasera in TV da non perdere sabato 29 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 29 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



American Skin, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Film Sky Original sulle diseguaglianze razziali. Un padre afroamericano cerca giustizia per il figlio ucciso durante un controllo di polizia.

The place, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Drama con un grande cast, tra cui Valerio Mastandrea. Un uomo esaudisce i desideri di 8 clienti, che però dovranno dargli qualcosa in cambio.

Madame Bovary, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Mia Wasikowska ed Ezra Miller nell’adattamento del romanzo di Gustave Flaubert.

Film commedia da vedere stasera in tv



Un allenatore in palla, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Martin Lawrence interpreta un allenatore di basket dal temperamento forte che si ritrova ad allenare una squadra di ragazzini.

Il quiz dell’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



James McAvoy in una commedia romantica. Uno studente cerca di partecipare a un quiz televisivo e di conquistare la ragazza dei suoi sogni.

Masterminds – I geni della truffa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Zach Galifianakis, Owen Wilson e Kristen Wiig in una commedia. Per conquistare una nuova fiamma, un autista decide di derubare la sua compagna.

A proposito di Steve, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Sandra Bullock e Bradley Cooper in una commedia on the road. Una ragazza decide di seguire in un’avventura un cameraman conosciuto a un appuntamento al buio.

Insieme per forza, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Adam Sandler e Drew Barrymore di nuovo insieme come genitori single che si ritrovano in vacanza dopo un disastroso primo appuntamento.

Benvenuti al Sud, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Claudio Bisio e Alessandro Siani in una famosa commedia, remake di un film francese. Un lavoratore di Milano viene trasferito in una piccola cittadina campana.

Film di azione da vedere stasera in tv



Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Cast stellare (tra gli altri George Clooney) per questo film di Steven Soderbergh in cui 11 tra ladri e truffatori si organizzano per una rapina in grande stile.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel del film “Sherlock Holmes” con Robert Downey Jr. e Jude Law che riprendono i rispettivi ruoli. Stavolta Holmes dovrà affrontare Moriarty.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Il volo della fenice, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Dennis Quaid interpreta un superstite di un incidente sperduto nel deserto mentre cerca di salvarsi.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Capolavoro della Dreamworks. Un orco deve salvare una principessa che nasconde un segreto.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il coraggio di Karen, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una donna salva la vita di un ragazzo durante una rapina ma quest’ultimo si mostrerà sempre più morboso nei suoi confronti.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il concorso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Keira Knightley nel biopic di una storica battaglia femminista andata in scena a Londra.

I programmi in chiaro



Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1



Carlo Conti conduce un varietà in cui due squadre si sfideranno su vari temi nel corso della serata.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3



Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Il ragazzo della porta accanto, ore 21:20 su Rete 4



Jennifer Lopez si innamora di un vicino più giovane in questo thriller psicologico.

Manchester City-Chelsea, ore 21:00 su Canale 5



La finale di questa edizione della Champions League tra la squadra di Guardiola e quella di Tuchel.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, ore 21:20 su Italia 1



Robin Williams in una storia commedia. Un padre, per vedere più spesso i figli affidati all’ex moglie, si traveste da tata.

Downtown Abbey, ore 21:15 su La7



Serie rivelazione ambientata nei primi anni del ‘900 con protagonista una famiglia aristocratica britannica.

Escobar – Il fascino del male, ore 21:30 su TV8



Biopic sul noto narcotrafficante Pablo Escobar con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz.

Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith?, ore 21:25 su Nove

Approfondimento nel quale viene ripercorso tutto l’iter dell’omicidio di Perugia e le conseguenze per i suoi indagati.