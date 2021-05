Film stasera in TV da non perdere giovedì 27 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 27 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Rouge, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Megan Fox è la leader di una squadra di mercenari che giunge in Africa per salvare la figlia di un governatore locale.

World War Z, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Zombie movie con protagonista Brad Pitt. Un ex impiegato delle Nazioni unite torna in attività per salvare la famiglia.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Gift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Sam Raimi dirige Cate Blanchett in un horror drama. Una chiaroveggente scopre un cadavere e sconvolge l’intera cittadina.

Memorie di una geisha, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Adattamento di un famoso libro. Una ragazza strappata alla sua famiglia impara l’arte della seduzione.

Miss Sloane – Giochi di potere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Jessica Chastain è una lobbista che deve contrastare una proposta sul controllo delle armi, passando poi al lato opposto.

Film commedia da vedere stasera in tv



Nonno scatenato, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Robert De Niro e Zack Efron in una commedia. Un anziano vedovo trascina il nipote in Florida per un viaggio di trasgressione.

L’ora legale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Ficarra e Picone. Il sindaco di un paesino siciliano risulta troppo “onesto” per i cittadini.

Cena tra amici, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Famosa commedia francese ricca di colpi di scena. Due coppie a cena litigano per via della scelta del nome di un nascituro.

Il pescatore di sogni, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Commedia con Ewan McGregor ed Emily Blunt. Uno scienziato introverso riceve come incarico quello di insegnare la pesca al salmone alle persone dello Yemen.

Il toro, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Diego Abatantuono è un uomo che, licenziato, ruba un toro per rivenderlo al miglior offerente.

Film romantico da vedere stasera in tv



Vicino all’orizzonte, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Teen movie ispirato a una storia vera. Due ragazzi sono ostacolati in una relazione da un oscuro segreto.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Decisione critica, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Kurt Russell e Halle Berry in un film adrenalinico. Un aereo viene dirottato da un terrorista che vuole spargere gas nervino sulle città.

Film thriller da vedere stasera in tv



Seven, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Brad Pitt e Morgan Freeman in uno straordinario thriller di David Fincher. Due detective devono catturare un assassino che agisce seguendo i peccati capitali.

Film biografico da vedere stasera in tv



The Founder, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Michael Keaton nel biopic sull’uomo che ha inventato McDonald’s, Ray Kroc.

Qualcosa di meraviglioso, ore 21:15 su Sky Cinema Family



Film su una storia vera, interpretato da Gerard Depardieu e Assad Ahmed. A un padre e un figlio viene negato l’asilo politico: l’unica speranza sarà il talento del figlio negli scacchi.

I programmi in chiaro



Ulisse, il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1



Alberto Angela torna con il suo noto programma di divulgazione culturale e artistica.

Serie B, playoff finale di ritorno, ore 21:00 su Rai 2



Finale di ritorno tra Venezia e Cittadella dei playoff di Serie B, per decidere la nuova promossa in Serie A.

Amore criminale, ore 21:20 su Rai 3



Edizione 2021 del programma affidato a Veronica Pivetti, che racconta storie di violenze maschili sulle donne.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

Buongiorno, mamma!, ore 21:20 su Canale 5



Raoul Bova e Serena Autieri in un family drama che racconta un intenso percorso familiare.

Una notte da leoni, ore 21:20 su Italia 1



Commedia cinematografica diventata ormai un cult, con protagonista Bradley Cooper e Zach Galifianakis.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Sei giorni, sette notti, ore 21:25 su Nove

Harrison Ford è un burbero cinquantenne che naufraga su un’isola deserta insieme a una giornalista di New York.