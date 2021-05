Jungle Cruise, annunciata la data di uscita del film con The Rock

approfondimento

The English, il cast della serie western con Emily Blunt

È stata rivelata la data d’uscita della pellicola, disponibile dal prossimo 30 luglio in sala e su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW. Il titolo non sarà però compreso nel normale catalogo streaming. Per poterlo vedere sarà necessario pagare per l’accesso VIP. La stessa linea tracciata da film come “Mulan” e “Raya e l’ultimo drago”. Lo stesso accadrà, inoltre, per “Black Widow” e “Crudelia”.

L’annuncio è stato dato da The Rock: “Siamo tornati al cinema ed è un piacere poter dire che arriveremo anche da voi. La cosa più importante è prenderci cura delle famiglie in giro per il mondo, dando a voi differenti opzioni per guardare questo film”.