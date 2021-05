The English, il cast della serie western con Emily Blunt

Le riprese della nuova serie TV, composta da sei episodi, sono attualmente in corso in Spagna. Un nuovo progetto per Emily Blunt, in attesa di “A Quiet Place 2”

É stato annunciato il cast di “ The English ”, serie TV western composta da sei episodi. Una co-produzione tra BBC One e Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW . La protagonista sarà Emily Blunt , interprete del personaggio di Cornelia Locke.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Il cast comprende anche attori come Chaske Spencer (“Twilight”), Rafe Spall (“Jurassic World: The Fallen Kingdom”) e Toby Jones (“Marvellous”). A questo nomi si aggiungono i seguenti:

Tom Hughes

Stephen Rea

Valerie Pachner

Ciaran Hinds

Malcolm Storry

Steve Wall

Nichola McAuliffe

Sule Rimi

Christian Solimeno

The English, cosa sappiamo

Attualmente le riprese della serie TV sono in corso in Spagna. La trama è incentrata sul personaggio di Cornelia Locke, una donna giunta in America nel 1890. A spingerla a cimentarsi in questo lungo viaggio è la sete di vendetta. Intende avere giustizia per la morte di suo figlio, assassinato. Sul suolo americano incontra Eli Whipp, interpretato da Chaske Spenser, ex membro della cavalleria e parte della tribù Pawnee. I due decidono di unire le proprie forze, ritrovandosi a lottare per i propri obiettivi e, soprattutto, per riuscire a sopravvivere.