The Father, i primi 10 minuti del film in uscita il 20 maggio

Doppio lancio al cinema, dapprima in lingua originale, con sottotitoli, e in seguito in versione doppiata in italiano

“The Father – Nulla è come sembra” è il nuovo film con protagonista Anthony Hopkins, affiancato da Olivia Colman. Due Premi Oscar a confronto in una pellicola che ha conquistato due Academy Award. Uno è andato al protagonista, il secondo della sua longeva carriera dopo “Il silenzio degli Innocenti”. Il secondo, invece, per la miglior sceneggiatura non originale.

La pellicola sarà al centro di un doppio lancio nei cinema italiani. Il 20 maggio uscirà in lingua originale, con sottotitoli. Il 27 maggio, invece, in versione doppiata in italiano. È già stato diffuso un trailer di questo film molto atteso, al quale si aggiunge una vera e propria preview. Ben 10 minuti messi a disposizione del pubblico, in attesa di poter apprezzare in sala il lavoro di Florian Zeller.