Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 4 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 4 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Una donna per amica, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Fabio De Luigi e Laetitia Casta. Appena la sa migliore amica deve sposarsi, un uomo capisce di essere innamorato di lei.

Omicidio all’italiana, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Secondo lungometraggio di Maccio Capatonda. La morte di una contessa porta alla ribalta un paesino abruzzese.

Caccia al tesoro, ore 21:15 su Premium Cinema 3

L’ultima commedia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Serena Rossi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Invictus, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Morgan Freeman e Matt Damon nel film che racconta come Nelson Mandela cercò di unire bianchi e neri per la coppa del mondo di rugby del 1995.

The Dreamers – I sognatori, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Capolavoro di Bernardo Bertolucci con Eva Green e Michael Pitt. Sullo sfondo dei moti sessantottini di Parigi 2 francesi e un americano vivono passioni e avventure.

Film romantico da vedere stasera in tv



10 cose da fare prima di lasciarsi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Commedia romantica con Christina Ricci. Un uomo e una donna s’incontrano in un bar a metà tra realtà e immaginazione.

Film di azione da vedere stasera in tv



Squadra 49, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Joaquin Phoenix e John Travolta in un film di azione. Un pompiere rimane intrappolato in un edificio in fiamme mentre gli altri cercano di salvarlo.

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Cast stellare per questo film di Steven Soderbergh in cui 11 tra ladri e truffatori si organizzano per una rapina in grande stile.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Quarto film della saga di Indiana Jones, con Harrison Ford, Shia LaBeouf e Cate Blanchett.

Film di guerra da vedere stasera in tv



La guerra di Sonson, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Harvey Keitel in un film bellico. Un giovane avvocato ebreo diventa leader della Resistenza contro le truppe naziste.

Film thriller da vedere stasera in tv



Un cavallo per la strega, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Thriller tratto da un libro di Agatha Christie. Una lista di persone decedute rinvenute su un cadavere porta l’unico sopravvissuto a indagare.

The Secret – Le verità nascoste, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un film sui crimini di guerra. Una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo credendo sia il suo carnefice.

The Interpreter, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Sidney Pollack dirige Nicole Kidman e Sean Penn. Un’interprete ONU scopre un complotto ai danni di un capo di stato africano e finisce nei guai.

Film di animazione da vedere stasera in tv



La famiglia Addams, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Primo lungometraggio animato dedicato alla famiglia Addams, che vuole impedire la costruzione di un nuovo quartiere nei pressi del suo castello.



Cattivissimo me 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Terzo capitolo della saga, in cui Gru si mette sulle tracce di un ex bambino prodigio desideroso di vendetta.

I programmi in chiaro



Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1



Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2



Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Manchester City-PSG, ore 21:00 su Canale 5



Gara di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League tra la squadra di Guardiola e quella di Pochettino.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8



Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

The Call, ore 21:25 su Nove



Halle Berry è una centralinista del 911 che riceve una chiamata da una ragazza rapita e chiusa in un bagagliaio.