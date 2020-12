"10 giorni con Babbo Natale", risate e buoni sentimenti

Una coppia in crisi familiare e un viaggio in camper per risolvere le tensioni. Una commedia natalizia leggera e intelligente con un cast affiatato

L'importanza della famiglia, la difficoltà per una donna di realizzarsi sul lavoro senza sentirsi in colpa, la voglia di festeggiare il Natale, tutti insieme. Alessandro Genovesi torna con leggerezza e intelligenza a parlarci di temi attuali aiutato da un cast già ben rodato: lo fa in “Dieci giorni con Babbo Natale” in uscita su Prime Video. Dopo il successo di “Dieci giorni senza mamma” in cui Fabio De Luigi si ritrovava solo con tre figli di varie età ed esigenze nel seguirli nei primi amori, le prime parole o gli allenamenti di calcetto (perdendo persino un dente) ritroviamo la stessa famiglia che si è assestata su nuove dinamiche: la mamma (Valentina Lodovini) avvocato in carriera, il papà (Fabio De Luigi) in cerca di un nuovo lavoro ma che nel frattempo stira cucina e porta i figli a scuola. Con loro i figli che declinati nelle varie età, li “odiano” come la vita ci insegna. Una crisi di coppia annunciata scatenerà un viaggio in camper verso Stoccolma, almeno fino a quando inavvertitamente non investiranno Babbo Natale (Diego Abatantuono). Da lì in avanti nulla sarà più come prima.