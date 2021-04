Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 30 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 30 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Wake Up – Il risveglio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Jonathan Rhys Meyers in un film d’azione. Risvegliatosi in ospedale senza memoria, un uomo deve riprendersi la sua vita dopo essere stato scambiato per un killer.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Uno dei film più famosi di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonisti di un’avventura spaziale.

Lucy, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Scarlett Johansson e Morgan Freeman in un action a tinte di fantascienza. Una donna è costretta a contrabbandare ovuli di una droga che dona poteri incredibili.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le conseguenze dell’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Toni Servillo nel film che ha consacrato Paolo Sorrentino. Un uomo misterioso vive da anni in un hotel in Svizzera: l’amore metterà in pericolo il suo più grande segreto.

Whiplash, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar



Oscar al miglior attore non protagonista per J.K. Simmons. Un giovane batterista stabilisce un rapporto di amore-odio con il suo insegnante.

Film commedia da vedere stasera in tv



Fuga dal matrimonio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Ed Burns e Brittany Murphy in una commedia che tratta il tema della paura di diventare adulti.

Sconnessi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. Una famiglia entra in crisi quando si ritrova in una baita senza internet.

Ca$h, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Heist comedy con Jean Dujardin, Jean Reno e Ciaran Hinds. Un ladro gentiluomo studia una sofisticata truffa per vendicare la morte del fratello.

Guida per la felicità, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Ben Kingsley in una commedia. Un tassista indiano e una critica letteraria americana si sostengono a vicenda.

Onda su Onda, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Alessandro Gassmann e Rocco Papaleo in una commedia su due artisti che vivono una crisi esistenziale.

Film western da vedere stasera in tv



Giù la testa, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Capolavoro di Sergio Leone. Un fuorilegge messicano si allea con un rapinatore irlandese contro Villa e Zapata.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Jumanji – The Next Level, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del reboot di Jumanji con The Rock, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart.

Film thriller da vedere stasera in tv



Lonely Hearts, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto e Salma Hayek in un noir ambientato negli anni ’40.

Vivarium, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Thriller distopico con Jesse Eisenberg. Una coppia da poco trasferitasi in un complesso residenziale riceve una scatola con all’interno un bambino.

Film biografico da vedere stasera in tv



L’ufficiale e la spia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Roman Polanski dirige Jean Dujardin e Louis Garrel in un film biografico sul soldato Alfred Dreyfus, condannato per spionaggio.

I programmi in chiaro



Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1



Carlo Conti conduce un varietà in cui due squadre si sfideranno su vari temi nel corso della serata.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

In guerra, ore 21:20 su Rai 3



Quando la sua azienda chiude, una persona intraprende una lunga battaglia per sé stessa e gli altri dipendenti.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Felicissima sera, ore 21:20 su Canale 5



Show comico condotto da Pio e Amedeo, pronti a dissacrare ancora una volta il linguaggio televisivo.

Gli album di Freedom, ore 21:20 su Italia 1



Roberto Giacobbo in alcuni speciali della trasmissione “Freedom”, in giro per cercare le meraviglie del mondo.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7



Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Indiana Jones e il tempio maledetto, ore 21:30 su TV8



Altro film della saga di Indiana Jones, in cui Harrison Ford scopre un tempio nel quale i bambini vengono sfruttati come schiavi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove



Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i tempi dell’attualità tra mille risate.