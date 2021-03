House of Gucci, Jared Leto irriconoscibile negli scatti online

Proseguono senza sosta le riprese dell’attesa pellicola House of Gucci. In questi giorni Lady Gaga è in Italia per le riprese del film che racconterà l’omicidio di Maurizio Gucci. Nei giorni scorsi il leader dei Thirty Seconds To Mars ha annunciato il suo arrivo nel Bel paese, ora l’attore ha conquistato grande attenzione grazie ai primi scatti sul set nei quali appare irriconoscibile.