House of Gucci, Virginia Raggi sul set a Roma con Ridley Scott

La sindaca ha pubblicato su Twitter una foto con il celebre regista e ha scritto: "Roma e il cinema, un legame unico al mondo. Nella Capitale centinaia di lavoratori coinvolti in questa grande produzione internazionale”. Proseguono intanto le riprese del film in uscita a novembre che racconterà le vicende legate all'omicidio di Maurizio Gucci

“Con Ridley Scott sul set di House of Gucci. Roma e il cinema, un legame unico al mondo. Nella Capitale centinaia di lavoratori coinvolti in questa grande produzione internazionale”. Queste le parole che la sindaca di Roma Virgina Raggi ha scelto per descrivere la fotografia che la ritrae insieme al regista Ridley Scott, nella Capitale, e che lei stessa ha pubblicato su Twitter ( LE RIPRESE A ROMA - IL SET A MILANO - LE FOTO DI LADY GAGA E AL PACINO ).

Il set di House of Gucci

approfondimento

House of Gucci, Salma Hayek nel cast

Le riprese di “House of Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott sulla saga della casa di moda italiana, proseguono a Roma, dopo un periodo in cui il set è stato a Milano. Il film racconta l'omicidio di Maurizio Gucci (che avrà il volto di Adam Driver), celebre fondatore di uno dei marchi più importanti nel mondo della moda. Gucci fu ucciso nel 1995 e a commissionare l’omicidio fu l’ex moglie Patrizia Reggiani (che sarà interpretata da Lady Gaga). La pellicola, tratta dal romanzo The House of Gucci di Sara Gay Forden, uscirà a novembre. Nel cast, oltre a Lady Gaga e Adam Driver, anche star del calibro di Jeremy Irons, Al Pacino e Jared Leto.