House of Gucci, la foto di Al Pacino sul set

Hello US! ha rilanciato uno scatto di Al Pacino impegnato nelle riprese del film con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver

Al Pacino, la foto dal set

approfondimento

House of Gucci, Jared Leto irriconoscibile negli scatti online

Da Milano a Gressoney passando per via Condotti a Roma, la produzione della pellicola sta toccando numerose località del Bel Paese per raccontare uno dei casi di cronaca più celebri al mondo. Se Lady Gaga avrà il compito di rivestire i panni di Patrizia Reggiani, al suo fianco troveremo Adam Driver e Al Pacino, rispettivamente nei ruoli di Maurizio e Aldo Gucci.

Pochi minuti fa l'account Instagram di Hello US! ha rilanciato uno scatto del protagonista di Scent of a Woman - Profumo di donna sul set della pellicola. Nella foto è possibile vedere l’icona del cinema al fianco di Lady Gaga in una scena girata nella Città Eterna.