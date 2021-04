House of Gucci, Salma Hayek nel cast

Grande attesa per la nuova fatica cinematografica di Lady Gaga (FOTO). In queste settimane la voce di Born This Way è impegnata sul set di House of Gucci. Ora, un nuovo aggiornamento riguardante la pellicola ha conquistato grande attenzione da parte del pubblico, infatti come riportato da Deadline, Salma Hayek, classe 1966, è entrata a far parte del cast.