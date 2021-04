Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 6 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 6 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Double, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Richard Gere e Topher Grace in un thriller. L’omicidio di un senatore costringe un ex agente CIA a uscire dalla pensione per affrontare il suo storico nemico.

The Tunnel – Trappola nel buio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Thriller d’azione norvegese. Un camion provoca un incidente all’interno di un tunnel.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Accadde in aprile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Idris Elba in una toccante pellicola che parla del genocidio di ruandesi Tutsi per mano degli Hutu.

Tornare a vincere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Ben Affleck in un film che racconta l’appassionante storia di caduta e rinascita di un ex fuoriclasse del basket che decide di allenare una squadra giovanile.

Film commedia da vedere stasera in tv



Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Hugh Grant e Sarah Jessica Parker in una brillante commedia. Testimone di un omicidio, una coppia in crisi viene inserita in un programma di protezione testimoni.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Cena tra amici, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Famosa commedia francese ricca di colpi di scena. Due coppie a cena litigano per via della scelta del nome di un nascituro.

Noi e la Giulia, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Eduardo Leo e Luca Argentero in una commedia corale. In fuga dai loro fallimenti, tre soci aprono un agriturismo.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Kingdom, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jamie Foxx e Jennifer Garner in un action movie. Un agente FBI viene mandato in Arabia Saudita per indagare su un attentato.

Arma letale 3, ore 21:14 su Premium Cinema 1



Terzo capitolo della saga di action-polizieschi con Mel Gibson e Danny Glover, questa volta impegnati nel recupero di armi rubate da un deposito.

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Pellicola stand alone del personaggio DC Comics interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry scopre la sua identità e il destino che lo attende.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Terzo capitolo della saga del noto personaggio creato da J.K. Rowling, il mago Harry Potter.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Monster School, ore 21:00 su Sky Cinema Family



In una scuola per ragazzi prodigio uno di loro apre un varco temporale che porta alcuni mostri nella sua dimensione.

Film biografico da vedere stasera in tv



Miss Marx, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Biopic sulla figlia del noto Karl Marx, con Romola Garai nel ruolo della protagonista.

Effetto Lucifero, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film tratto da una storia vera. Uno psicologo intraprendo un esperimento comportamentale che rischia di finire in tragedia.

I programmi in chiaro



Leonardo, ore 21:25 su Rai 1



Fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore e Matilda De Angelis che ripercorre la vita di Leonardo Da Vinci.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2



Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Real Madrid-Liverpool, ore 21:00 su Canale 5



Gara valevole per i quarti di finale di Champions League tra i blancos spagnoli e i reds inglesi.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8



Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich

Man on Fire – Il fuoco della vendetta, ore 21:25 su Nove



Denzel Washington in un action. Un ex agente della CIA fa da guardia del corpo a una bambina. Quando la piccola viene rapita esplode la sua ira vendicativa.