Idris Elba e la moglie Sabrina raccontano l'esperienza con il Covid-19

Idris Elba e la moglie, l'esperienza con il Coronavirus

approfondimento

"Nel momento in cui ci siamo ammalati, i media stavano facendo pressioni su quanto fosse pericoloso – ha spiegato Sabrina nell'intervista - “'A un certo punto, Idris pensava davvero che questa potesse essere la fine. Ha l'asma. È più vecchio. È stato davvero spaventoso”. In realtà l'attore 47enne non ha avuto particolari sintomi, ma essendo tra i primissimi a risultare positivo ha ammesso di essersi molto spaventato. "Quel tipo di insicurezza su quello che verrà dopo ti lascia un po' di ansia – hanno spiegato i due - ma aver avuto la malattia e adesso stare bene ti dà questa nuova prospettiva di vita: vogliamo essere super riconoscenti per tutto”. Idris Elba ha raccontato subito, a marzo, di essersi ammalato. "Mi è stato detto che qualcuno con cui ero entrato in contatto è risultato positivo” rivelò il protagonista della serie tv “Luther” via Instagram. “Stavo per iniziare la riprese di un film quando mi è arrivata la notizia che questa persona, anch'essa un personaggio pubblico, è risultata positiva. Il mio lavoro mi ha permesso di fare subito il test. L'ho dovuto fare perché avrei messo a rischio molte persone con cui stavo lavorando. Siamo stati fortunati a poter fare il test velocemente. Da allora sono in quarantena." Da quel momento Idris si è molto adoperato per sensibilizzare il suo pubblico sul tema, chiedendo tra le altre cose di "smettere di condividere teorie di cospirazione prive di alcun senso sul fatto che le persone di colore non prendano il coronavirus. Questo è sciocco e molto pericoloso". Sabrina invece rivelò la sua positività al virus durante un'intervista a Oprah Winfrey. “Questa mattina, Oprah, ho scoperto di essere positiva” raccontò la modella, difendendo la sua scelta di stare accanto al marito durante la quarantena e ammettendo, in questo modo, di essere stata contagiata proprio da lui.

Idris Elba e l'amore con la moglie Sabrina

Idris Elba e Sabrina (Miss Vancouver nel 2014) si sono incontrati ad una festa in Canada, dove lui stava girando “The Mountain Between Us” nel 2016. Si sono sposati il 26 aprile dello scorso anno in Marocco, con una cerimonia super segreta. Per l'attore britannico si è trattato del terzo matrimonio: dal 1999 al 2003 è stato sposato con la make-up artist e imprenditrice Hanne "Kim" Nørgaard. La coppia ha avuto una figlia, Isan, nata nel 2002. Nel 2006 è stato sposato per soli 4 mesi con l'avvocatessa Sonya Nicole Hamlin. Nel 2014 ha avuto un figlio, Winston, dalla stylist Naiyana Garth.