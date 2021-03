Jack Reacher: Punto di non ritorno, il cast del film con Tom Cruise

18/18 WEBPHOTO

Holt McCallany è il colonnello Morgan in Jack Reacher-Punto di non ritorno.Tra le sue principali interpretazioni ci sono i film Gangster Squad (2013), Jimmy Bobo - Bullet to the Head (2013), The Losers (2010), La Setta delle Tenebre (2007), Alpha Dog (2006), Against the Ropes (2004), Below (2002), Men of Honor - L'onore degli uomini (2000), Three Kings (1999), The Peacemaker - Il conciliatore (1997), Jade (1995), Amateur (1994), Alla ricerca di Jimmy (1993), Alien³ (1992) e la serie tv Mindhunter