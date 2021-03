Millie Bobby Brown (Stranger Things) in un film Marvel o DC?

Il 31 marzo uscirà su HBO Max “Godzilla vs. Kong”, nuovo film che vedrà coinvolta nel cast Millie Bobby Brown, attesa dai fan nei panni di Eleven per “Stranger Things 4”

Prosegue la crescita attoriale di Millie Bobby Brown , che potrebbe fare un importante step, approdando nel mondo dei supereroi cinematografici. Intervistata da “ComicBook”, ha lasciato intendere d’essere potenzialmente in corsa per ottenere un ruolo in una saga cinecomic.

Le è stato chiesto, nello specifico, se avesse mai avuto contatti con Marvel e DC , al fine di vestire gli abiti di una supereroina nel prossimo futuro. Ecco le sue parole: “Di conversazioni ce ne sono state e anche parecchie. Accetterò però di fare qualcosa del genere soltanto nel caso in cui dovessi sentire l’esperienza e il personaggio adatti a me. Quando arriverà il momento, ne riparleremo”.

Uno sguardo al prossimo futuro e, al tempo stesso, un chiaro segnale alle major che vorrebbero coinvolgerla nei loro progetti futuri. Il suo volto potrebbe aiutare entrambi i franchise a cambiare volto, volgendo lo sguardo verso le nuove generazioni. Qualcosa di fondamentale per la Fase 4 della Marvel, ad esempio, considerando come molti interpreti siano impegnati sul set da circa un decennio.

Millie Bobby Brown, una carriera sorprendente

Nata a Marbella nel 2004, Millie Bobby Brown è un’attrice britannica celebre in tutto il mondo. La sua famiglia ha investito grandemente nel suo talento, credendo di poterla vedere un giorno passeggiare sui maggiori red carpet. Sacrifici ripagati grazie a “Stranger Things” e al personaggio di Eleven.

La serie TV Netflix, visibile anche su Sky Q, le ha di fatto cambiato la vita. È ancora impegnata sul set, considerando come lo show sia ancora lontano dalla sua conclusione. Eleven le ha anche dato la chance di esordire nel mondo del cinema.

Ciò è avvenuto nel 2019, quando è giunto al cinema “Godzilla II – King of the Monsters”. Una saga che la vedrà coinvolta anche con “Godzilla vs. Kong”. Questo è uno dei film più attesi del 2021, che farà il suo esordio su HBO Max il 31 marzo, dopo la diffusione di numerosi trailer spettacolari. Tra i due capitoli, spazio nel 2020 a “Enola Holmes”. Una pellicola targata Netflix, che l’ha vista impegnata anche come produttrice. Un titolo a lei molto caro, che vedrà nuovi capitoli nel prossimo futuro.