Ghost of Tsushima, Chad Stahelski (John Wick) dirigerà il film

Per la regia della pellicola è stato scelto Chad Stahelski , considerando l’ottimo lavoro effettuato con “John Wick”. Ecco il commento del direttore creativo di Sucker Punch Productions (casa di sviluppo del videogioco) Nate Fox : “Siamo felici di poter realizzare questo progetto con la collaborazione di Sony Pictures. Jin sarà in buone mani, visto che sarà affidato alle cure del regista Chad Stahelski, che è già stato in grado di sviluppare qualcosa di grandioso con ‘John Wick’. La sua è una visione profetica. A sostenere il suo tipo di lavoro sono anni d’esperienza. Quelle che ha portato al cinema sono alcune delle scene d’azione più belle mai realizzate. Se c’è qualcuno che può rendere reali i combattimenti con katana di Jin, quello è lui”.

Ghost of Tsushima, la trama

Il progetto è stato appena annunciato e, inutile dirlo, non vi sono news relative al cast. Lo stesso dicasi per lo script, in fase di scrittura. Non è dato sapere, in questa fase, se la trama resterà fedele al videogioco al 100% o verrà adattata. Questa seconda via pare la più probabile, pur salvaguardando il senso ultimo dell’opera. A farlo pensare sono i progetti relativi a “Uncharted” e “The Last Of Us”. In entrambi i casi è stato spiegato come differenti media richiedano delle modifiche in termini di resa finale del personaggio e della trama.