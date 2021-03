Buon compleanno Ursula Andress: le foto dell’attrice

2/9 ©Kika Press

Ursula fugge giovanissima dalla sua amata Svizzera e si trasferisce in Italia, a Roma dove subito viene notata come modella, arrivando ad approdare anche alle porte del cinema nostrano. Già dal 1954, è l’interprete di piccole parti in pellicole di successo come “Un americano a Roma” e “Le avventure di Giacomo Casanova”, entrambi del regista Steno.

