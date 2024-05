7/16 ©Getty

Non Me Lo So Spiegare (con Tiziano Ferro) – Nel 2004 Tiziano Ferro conquista le classifiche italiane con una delle sue più grandi hit, Non Me Lo So Spiegare (terzo singolo dall’album 111). Due anni dopo il brano diventa un duetto che il cantante di Latina incide insieme a Pausini per l’album Io Canto, omaggio alla canzone italiana. Esiste anche la versione spagnola, No me puedo explicar, nella versione in lingua del disco (Yo canto)