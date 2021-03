Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 11 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 11 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Hotel Artemis, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Jodie Foster e Dave Bautista in un film ambientato nel 2028. Quattro rapinatori feriti cercano riparo in un ospedale clandestino.

Blood Money – A qualsiasi posto, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Action-thriller con protagonista John Cusack. Tre ragazzi trovano il denaro appartenente a un criminale ma l’avidità li metterà l’uno contro l’altro.

Affari di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Willem Dafoe e Matt Dillon in un intrigante thriller. Per evitare il carcere, un killer diventa l’informatore del detective che lo ha arrestato.

Attacco al potere 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Secondo capitolo della saga action con Gerard Butler e Morgan Freeman. Un gruppo di terroristi progetta una strage a Londra

Film drammatico da vedere stasera in tv



Fukushima, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Ken Watanabe nel film che racconta il tremendo disastro della centrale nucleare di Fukushima.

Monna Lisa Smile, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Julia Roberts, Kirsten Dunst e Julia Stiles in una pellicola sull’emancipazione femminile.

Lei mi parla ancora, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Pupi Avati firma un film Sky Original con Renato Pozzetto e un ottimo cast. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la loro storia.

We are Marshall, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Emozionante film con Matthew McConaughey. Un paese americano deve ricostruire il suo orgoglio dopo un evento tragico.

Film commedia da vedere stasera in tv



L’ora legale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Ficarra e Picone. Il sindaco di un paesino siciliano risultato troppo “onesto” per i cittadini.

Che vuoi che sia, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Edoardo Leo e Anna Foglietta in una commedia che tratta il tema dell’etica sui social network.

Film romantico da vedere stasera in tv



Last Christmas, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Emilia Clarke in una commedia musicale con le canzoni di George Michael. Un incontro con un giovane le cambierà la vita.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Balto e Togo – La leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Avventura ispirata a una storia vera. In Alaska un uomo e due cani partono alla ricerca del siero per la difterite.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Papà è un fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Bill Cosby diretto da Sidney Poitier. A un padre deceduto durante un incidente viene concesso di restare al fianco dei figli in attesa di un miracolo.

Film horror da vedere stasera in tv



It, capitolo 1, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Pellicola tratta dal noto romanzo horror di Stephen King. Nella cittadina di Derry una creatura malvagia uccide i bambini.

Film biografico da vedere stasera in tv



Tolkien, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Nicholas Hoult nel biopic sullo scrittore J.R.R. Tolkien, il creatore della saga de “Il signore degli anelli”

I programmi in chiaro



Che Dio ci aiuti 6, ore 21:20 su Rai 1



Sesta stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

Anni 20, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo approfondimento settimanale condotto da Francesca Parisella: si indagherà sulla vita vera della società.

Lui è peggio di me, ore 21:20 su Rai 3



Giorgio Panariello e Marco Giallini conducono uno show con monologhi, interviste, canzoni e gag.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

Wonder Woman, ore 21:20 su Canale 5



Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Vacanze ai Caraibi, ore 21:20 su Italia 1



Goliardica commedia degli equivoci a episodi con Christian De Sica e Massimo Ghini nel cast.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Roma-Shakhtar Donetsk, ore 21:00 su TV8



Gara valevole per gli ottavi di finale di andata di Europa League tra i giallorossi e gli ucraini.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove



Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.