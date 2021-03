Zack Snyder’s Justice League disponibile per sbaglio 10 giorni prima

Per poco più di un’ora l’attesissimo Snyder’s Cut del film dedicato ai supereroi DC Comics è stato pubblicato con largo anticipo su HBO Max al posto del cartoon Tom & Jerry

Da quando la versione “ufficiale” di Justice League , risistemato da Joss Whedon dopo le divergenze creative fra Zack Snyder e la Warner Bros., è uscita nelle sale nell’ormai lontano 2017, si è cominciato a parlare con insistenza delle divergenze fra questa e la versione che invece aveva in mente il regista. E da allora, il cosiddetto Snyder’s Cut è diventato leggenda.

Come raccontato dall’Hollywood Reporter , il primo ad accorgersi che qualcosa non andava è stato Doug Bass, esperto di digital marketing che ha postato la notizia sul suo account Twitter, ironizzando sul fatto che qualcuno sarebbe stato licenziato a breve. L’inghippo: Bass aveva selezionato su HBO Max un innocuo Tom & Jerry, convinto di vedere le tradizionali avventure slapstick dei celebri personaggi animati. Quello che si è trovato davanti, però, era ben diverso.

Non stupisce, quindi, il fermento sorto alla notizia che Zack Snyder’s Justice League (questo il titolo con cui è stata ribattezzata la versione di Zack Snyder) sarebbe approdato su HBO Max a partire dal 18 marzo. Peccato però che nel frattempo qualcosa sia andato storto e il film sia stato pubblicato, sebbene per breve tempo, addirittura con dieci giorni di anticipo.

Ci è voluto poco perché Bass, così come altri utenti di HBO Max, si rendesse conto di stare guardando in anteprima assoluta proprio Zack Snyder’s Justice League. Alla base si devono però essere accorti in fretta dell’incidente, e così dopo circa un’ora prima la qualità del video ha cominciato a scalare, dopodiché è apparso un messaggio di errore.