Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 5 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 5 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Seized – Sotto ricatto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Scott Adkins e Mario Van Peebles in un action movie. Il figlio di un ex agente delle forze speciali viene rapito: il padre dovrà fare fuori tre bande criminali.

Police Story, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Uno dei primissimi successi di Jackie Chan. Un ispettore prende parte a un’operazione sotto copertura per incastrare un boss.

Mechanic: Resurrection, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel di un famoso film d’azione con Jason Statham e Jessica Alba. A un sicario viene rapita la ragazza: ci saranno vendette.

Film drammatico da vedere stasera in tv



In nome di mia figlia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Daniel Auteuil in un dramma giudiziario ispirato a una storia vera. Un padre si lancia in una battaglia legale per incastrare il responsabile della morte della figlia.

The Illusionist, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Edward Norton e Jessica Biel in un film che parla dell’amore contrastato tra un mago e una duchessa.

Waves – Le onde della vita, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Lucas Hedges in un drama. La vita di un astro nascente della lotta viene stravolta da una tragica fatalità.

The Blind Side, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Sandra Bullock da Oscar nella pellicola che ripercorre la storia di un afroamericano adottato da una coppia benestante.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il grande passo, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Commedia con Stefano Fresi e Giuseppe Battiston. Un uomo costruisce un’astronave per andare sulla luna.

Io, lei e i suoi bambini, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Ice Cube in una commedia romantica. Un uomo vuole fare colpo sulla sua spasimante ma deve fare i conti con i figli di lei.

Good boys – Quei cattivi ragazzi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia prodotta da Seth Rogen. Tre ragazzini organizzano una festa e utilizzano un drone per scoprire i segreti dell’altro sesso.

La fame e la sete, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Antonio Albanese interpreta un uomo che, per i funerali del padre, deve tornare nel suo paese d’origine.

Film romantico da vedere stasera in tv



Lovers, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Cast corale per un film a episodi che compongono questa commedia romantica per la regia di Matteo Vicino.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Primo capitolo cinematografico dello spin-off di Harry Potter, con protagonista Eddie Redmayne.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Black Hawk Dawn, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Ridley Scott dirige un film bellico premiato con 2 Oscar. Una missione di soldati americani in Somalia non va come previsto.

Film horror da vedere stasera in tv



Polaroid, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Il ritrovamento di una vecchia macchina fotografica innesca una serie di misteri ed eventi macabri.

I programmi in chiaro



71° Festival della Canzone Italiana, ore 20:40 su Rai 1



Amadeus e Fiorello presentano l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo.

Valerian e la città dei mille pianeti, ore 21:20 su Rai 2



Film di fantascienza tratto da un fumetto, dirige Luc Besson con Dan DeHaan e Cara Delevigne.

L’amore bugiardo – Gone Girl, ore 21:20 su Rai 3



Ben Affleck e Rosamunde Pike in un thriller di David Fincher tratto dal romanzo di Gillian Flynn.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Ultimo – L’occhio del falco, ore 21:20 su Canale 5



Raoul Bova protagonista della serie sul capitano Ultimo, con Edoardo Pesce e Valeria Bilello.

Shining, ore 21:20 su Italia 1



Jack Nicholson in uno dei capolavori di Stanley Kubrick, nel film tratto da un romanzo di Stephen King.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7



Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

The Karate Kid – Per vincere domani, ore 21:30 su TV8



Ralph Macchio in un film ormai storico. Un ragazzino vessato dai bulli viene istruito da un anziano maestro alle arti marziali.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove



Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i tempi dell’attualità tra mille risate.