Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 16 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 16 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Kingdom, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Jamie Foxx e Jennifer Garner in un action movie. Un agente FBI viene mandato in Arabia Saudita per indagare su un attentato.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel del film “Sherlock Holmes” con Robert Downey Jr. e Jude Law che riprendono i rispettivi ruoli. Stavolta Holmes dovrà affrontare Moriarty.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le cose che verranno – L’avenir, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Isabelle Huppert in un film d’autore. Una docente di filosofia colpita dalle avversità ritrova sé stessa grazie a un ex allievo.

Bird, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Clint Eastwood dirige Forest Whitaker nel biopic sul sassofonista Charlie Parker, genio del jazz con pesanti vizi.

Rocky V, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Altro film della saga sul pugile interpretato da Sylvester Stallone. Stavolta Rocky allenerà un giovane.

Jackie Brown, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Quentin Tarantino dirige Pam Grier, Robert De Niro e un grande cast in un film che parla di una hostess che vuole incastrare il criminale per cui lavora.

Film commedia da vedere stasera in tv



La signora in rosso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Gene Wilder in una commedia cult. Un uomo sposato perde la testa per una modella e farà di tutto per conquistarla.

D.N.A. – Decisamente Non Adatti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Lillo e Greg in una commedia degli equivoci. Due ex compagni di scuola finiscono per scambiarsi i codici genetici.

Il ritorno del Monnezza, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Claudio Amendola nel remake del personaggio del Monnezza, interpretato precedentemente da Tomas Milian.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Dragon Trainer 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del capolavoro di animazione della Dreamworks che vede i vichinghi e i draghi convivere.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Demolition Man, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Sylvester Stallone, Sandra Bullock e Wesley Snipes in un film dalle tematiche cyberpunk. Un poliziotto e un criminale vengono ibernati e sottoposti a un programma di rieducazione.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The Town, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Heist movie con Ben Affleck e Jeremy Renner. Un ladro s’innamora della direttrice di una banca che il suo gruppo deve rapinare.

Film thriller da vedere stasera in tv



In fondo al bosco, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Film prodotto da Sky Cinema. Un bambino scompare durante una festa: anni dopo viene ritrovato un ragazzino con lo stesso DNA ma la madre non lo riconosce.

Film biografico da vedere stasera in tv



Stanlio & Ollio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Biopic sul leggendario duo comico. I due riscoprono l’importanza del loro sodalizio durante un tour in Gran Bretagna.

Richard Jewell, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Biopic di Clint Eastwood sulla guardia che fu ingiustamente accusata dai aver provocato l’attentato prima delle Olimpiadi di Atlanta ’96.

I programmi in chiaro



Per sempre la mia ragazza, ore 21:20 su Rai 1



Dopo una decina di anni lontano, un cantante famoso torna a casa per riconquistare la donna che ama.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2



Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Barcellona-PSG, ore 21:00 su Canale 5



Gara di andata degli ottavi di finale di questa edizione della Champions League tra catalani e parigini.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Foto di famiglia, ore 21:30 su TV8



Due madri scopriranno un segreto che minaccia sia loro che le figlie dopo un incontro casuale.

The November Man, ore 21:25 su Nove

Pierce Brosnan interpreta un ex agente della CIA che deve tornare in azione per salvare la vita a una donna vittima di congiura.