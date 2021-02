Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 3 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 3 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



L’inganno perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Helen Mirren e Ian McKellen in un thriller. Un anziano truffatore vuole manipolare una ricca vedova ma la donna non è sprovveduta come sembra.

The Room – La stanza del desiderio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Olga Kurylenko in un thriller psicologico. Una coppia si trasferisce in una casa nella quale è presente una stanza che esaudisce ogni desiderio.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Dolce fine giornata, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kasia Smutniak in un film premiato al Sundance Festival. Dopo aver vinto il Nobel, una poetessa decide di vivere senza ipocrisie.

Pride and Glory – Il prezzo dell’onore, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Edward Norton e Colin Farrell in un dramma poliziesco. Un detective scopre che il cognato è colpevole di un crimine e deve scegliere tra lavoro e famiglia.

Film fantasy da vedere stasera in tv



I, Frankenstein, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Aaron Eckhart in un film che rilegge il mito di Frankenstein. La creatura sopravvive fino ai giorni nostri e viene coinvolta in una guerra tra clan.

Film commedia da vedere stasera in tv



Annie – La felicità è contagiosa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia con Jamie Foxx e Cameron Diaz. Un candidato sindaco a New York prende in custodia una bambina.

Mamma o papà?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Ricomincio da capo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Bill Murray interpreta uno scorbutico meteorologo costretto a rivivere in loop il Giorno della Marmotta.

Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Ficarra e Picone in una commedia sentimentale ricca di gag ed equivoci, con Ambra Angiolini.

Film romantico da vedere stasera in tv



Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l’intenzione di farsi lasciare.

Film di azione da vedere stasera in tv



Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Pellicola stand alone del personaggio DC Comics interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry scopre la sua identità e il destino che lo attende.

Senza tregua 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Sequel del film “Senza tregua”. Un ex marine in missione in Asia deve sfuggire a un gruppo di mercenari.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Fury, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Brad Pitt e la sua squadra attraversano le crude sofferenze della Seconda Guerra Mondiale e della lotta contro i nazisti.

Film biografico da vedere stasera in tv



Hammamet, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pierfrancesco Favino nel biopic su Bettino Craxi, del quale vengono raccontati gli ultimi mesi in esilio.

J. Edgar, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Leonardo Di Caprio nel film biografico sul primo capo direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover.

I programmi in chiaro



Napoli-Atalanta, ore 20:30 su Rai 1

Gara di andata delle semifinali di Coppa Italia tra la squadra di Gattuso e quella di Gasperini.

La caserma, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo reality show con protagonisti ragazzi dai 18 ai 22 anni che per 6 settimane vivranno in una caserma in provincia di Trento.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4

Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

Made in Italy, ore 21:21 su Canale 5

Serie TV con Claudia Pandolfi e Margherita Buy che parla della nascita della grande moda a Milano negli anni ’70.

Il principe cerca moglie, ore 21:20 su Italia 1

Film comico con Eddie Murphy che interpreta un principe di un Paese africano che cerca moglie a New York.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Italia’s Got Talent 2021, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.