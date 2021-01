Machine Gun Kelly, è uscito il film Downfalls High

Un musical di 50 minuti con MGK e Travis Barker come narratori. Da non perdere per tutti i suoi fan Condividi:

Machine Gun Kelly ha pubblicato il tanto atteso “Downfalls High”, un film musical disponibile per tutti i fan sui suoi canali social. La durata è di 50 minuti ed è ambientato in una tipica scuola statunitense. La trama si basa sul suo ultimo album, “Tickets To My Downfall”.

A narrare il tutto è lo stesso Machine Gun Kelly, affiancato da Travis Barker dei Blink-182, suo grande amico e collaboratore. Il titolo fa riferimento al nome di questa scuola inventata ma alquanto realistica nella rappresentazione di un tipico liceo americano. Vi sono dunque tutti i personaggi che siamo abituati a vedere nei film o serie per teenager. La bella di turno, lo sportivo, l'amante della musica che vive in disparte, i fast food, i grandi campi d'allenamento e le camere che rappresentano tutto il mondo di questi giovani adolescenti.

I due protagonisti sono interpretati da Chase Hudson, volto noto di TikTok, e Sydney Sweeney. Nel corso della pellicola vi sono inoltre apparizioni di ospiti musicali che hanno collaborato a "Tickets To My Downfall", come Trippie Redd, Iann Dior e Blackbear.

Downfalls High, le parole di MGK Un’esperienza nuova soltanto in parte, considerando i tanti videoclip girati in carriera. Proprio questi sono stati un’ottima base per poter strutturare al meglio la pellicola: “Un po’ è stato come girare 14 video musicali, uno dopo l’altro. Il tutto con un filo narrativo unico. Il film si concentra su altri personaggi, al di là delle mie storie personali. Io e Travis siamo soltanto i narratori. Non è mai stato fatto nulla del genere per altri album, ad eccezione, forse, di ‘The Wall’ dei Pink Floys”.

Sono svariati i progetti in programma per Machine Gun Kelly, che non intende fermare il proprio processo di crescita e cambiamento. "Tickets To My Downfall" è un album molto importante per la sua carriera, rappresentando una vera e propria svolta. Dal rap al pop punk.