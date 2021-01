Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 8 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



L’inganno perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Helen Mirren e Ian McKellen in un thriller. Un anziano truffatore vuole manipolare una ricca vedova ma la donna non è sprovveduta come sembra.

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller ambientato su un’isola tropicale, in cui nulla è come sembra.

Film di azione da vedere stasera in tv



Reprisal, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Bruce Willis e Frank Grillo in un action movie. Un bancario e un ex poliziotto si ritrovano costretti a inseguire un rapinatore di banche.

L’uomo d’acciaio, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Reeboot del personaggio di Superman per la regia di Zack Snyder, che riscrive le origini del supereroe interpretato da Henry Cavill.

Rampage – Furia animale, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Dwayne “The Rock” Johnson in un film basato su un omonimo videogioco in voga negli anni ’80.

Film biografico da vedere stasera in tv



Una giusta causa, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Felicity Jones nella biografia di Ruth Ginsburg, icona del femminismo negli anni ’50.

Qualcosa di meraviglioso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film su una storia vera, interpretato da Gerard Depardieu e Assad Ahmed. A un padre e un figlio viene negato l’asilo politico: l’unica speranza sarà il talento del figlio negli scacchi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Romanzo Criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film di Michele Placido con Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart sulla banda della Magliana.

Film commedia da vedere stasera in tv



I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

French Kiss, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kevin Kline e Meg Ryan in una commedia romantica. Una donna scopre che il fidanzato la tradisce e parte per la Francia per riprenderselo.

Sconnessi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. Una famiglia entra in crisi quando si ritrova in una baita senza internet.

Quando tutto cambia, ore 21:15 su Premium Cinema 2

La vita di April (Helen Hunt) viene stravolta da una serie di eventi. Film tratto da un romanzo.

Un boss in salotto, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Paola Cortellesi e Rocco Papaleo in una commedia nella quale una sorella deve accogliere suo fratello, un boss, per gli arresti domiciliari.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Midway, ore 21:00 su Sky Cinema Action

War movie diretto dall’esperto regista Roland Emmerich. Nell’atollo di Midway la Marina statunitense reagisce agli attacchi del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel di un famoso film di animazione sugli animali domestici targato Illumination.

I programmi in chiaro



Miracoli dal cielo, ore 21:25 su Rai 1

Una ragazzina, che sembra condannata alla morte da una malattia incurabile, dopo un incidente risulta completamente rimessa.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Titolo V, ore 21:20 su Rai 3

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono in prima serata un programma di informazione e attualità.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Fratelli Caputo, ore 21:21 su Canale 5

Un siciliano e un milanese, fratellastri divisi da sempre, si sfidano alle elezioni comunali del Paese d’origine.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i tempi dell’attualità tra mille risate