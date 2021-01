Babylon, posticipata la data di uscita del film con Brad Pitt

La pellicola diretta da Damien Chazelle avrà un’uscita limitata il 25 dicembre 2022 per poi passare a una distribuzione più ampia il 6 gennaio 2023

Babylon: posticipata l’uscita

Damien Chazelle si prepara a dirigere l'attore nella nuova pellicola ambientata nel mondo di Hollywood nel periodo in cui l’industria cinematografica passò dal cinema muto a quello sonoro.

Deadline ha riportato la decisione di posticipare l’arrivo nelle sale del film che avrà ora un’uscita limitata il 25 dicembre 2022 e una successiva distribuzione ampia il 6 gennaio 2023.

Babylon vedrà coinvolti Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt e Tobey Maguire nella produzione, in trattativa Margot Robbie che potrebbe unirsi al cast subentrando a Emma Stone, impossibilitata a prendervi parte per via di impegni pregressi.