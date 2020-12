Cops: forze del disordine alla riscossa, tra action e commedia

Il primo appuntamento con l'esilarante banda di poliziotti, capitanati da Claudio Bisio, è un frizzante poliziesco comico intepretato da un ottimo cast formato da Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua

approfondimento Cops - Una banda di poliziotti, le foto del primo appuntamento “It’s showtime”, inizia lo spettacolo. Si va in scena con Cops, la nuova Produzione Originale firmata Sky e Banijay Italia. E già dalla prima sequenza di questo primo appuntamento, tra pallottole afferrate con i denti, delinquenti con la maschera di Donald Trump o di Kim Jong-un, coreografie in stile Shaolin e revolverate sparate da insospettabili parti del corpo, l’adrenalina sale, l’action pure. Ma è solo un sogno. Perché in Cops a farla da padrona è la commedia. D’altronde quando si ride si mettono in moto 400 muscoli. Quindi l’azione c’è e fa pure buon sangue. Insomma, il regista Luca Miniero (Benvenuti al sud) mette la sua capacità di centrifugare i generi al servizio di una storia in due parti in cui il poliziesco danza con il demenziale e il dialogo flirta con il dinamismo.

Francesco Mandelli, il "duro" di Cops approfondimento Cops - Una banda di poliziotti, il cast e i personaggi Basta il titolo di questa prima storia, ovvero “Forze del disordine”, per capire che i protagonisti di Cops, non sono certo degli epigoni di Petrosino o di Serpico. Anche se in realtà c’è un personaggio che si sente un incrocio fra Cobra di Sylvester Stallone e il Danko di Arnold Schwarzenegger. All’anagrafe si chiama Benedetto Starace, nato a Usmate, ma per tutti è Benny The Cop, agente scelto. La voce hard-boiled da duro da fiction a stelle e strisce, sempre pronto a farsi i selfie mossi con l’autovelox, Benny vive con la nonna e vorrebbe chiamare le auto “volanti”, pure se in dotazione c’è un solo veicolo. L’essenza è tutta in quel gesto reiterato repentino con cui cambia le lenti degli occhiali con un secco movimento della testa. Una sorta di marchio di fabbrica, che uno scatenato Francesco Mandelli, trasfigura in un tormentone assai riuscito.

Benvenuto al sud commissario Bisio approfondimento Cops, il cast: Claudio Bisio è il Commissario Cinardi Ma Cops è soprattutto un film corale. Sicché, dopo Benedetto, facciamo la conoscenza degli altri componenti di questa banda di poliziotti. A partire da Claudio Bisio. L’attore milanese indossa i panni di una figura tipica del poliziesco, ovvero il veterano che conta i giorni che mancano alla pensione, dopo una vita al servizio dello Stato. Un funzionario che ha scelto di svernare ad Apulia, nella città con meno crimini d’Italia. Il sogno è trasferirsi in Costa Rica, ma la realtà risulterà meno esotica di quella anelata. Un poliziotto anomalo che suona il piano, odia Mozart e adora Eric Satie perché gli somiglia: poche note ed essenziali. E il commissario finirà pure per adorare i suoi sottoposti. A partire dalla coppia formata da Pietro Sermonti e Giulia Bevilacqua. L’ex Stanis della serie Boris è Nicola Gargiulo, sovraintendente dimagrito ovunque tranne che nel cervello. Infatti lo chiamano scherzosamente "O’Sicc", L’attrice romana, invece, che aveva già indossato l’uniforme nella serie Distretto di polizia, interpreta l’ispettore Maria Crocifissa Gargiulo. Ennesimo caso di nomen-omen visto che la convivenza con l’anaffettivo O’Sich, talvolta può essere un supplizio. Last but not least, l’ultimo componente della squadra è Tommaso Guerra (Guglielmo Poggi) giovane centralinista gay che sogna di fuggire dalla bieca provincia.

Da Stefania Rocca a Dino Abbrescia, dal Ministero al chiosco approfondimento Cops - Una banda di poliziotti, il cast: Dino Abbrescia è Tonino Come in ogni commedia action che si rispetti è d'uopo la presenza di un elemento esterno che rivoluzioni lo status quo. E la vita di questo placido commissariato viene sconvolta dall’arrivo di Margherita Nardelli emissaria del Ministero che ha il volto di Stefania Rocca. È lei ad annunciare la triste novella: il commissariato di Apulia verrà chiuso per mancanza di reati. Starà quindi ai Cops cercare di farle cambiare idea con ogni mezzo necessario: magari iniziando a delinquere, compiendo reati minori. Si sa, il crimine paga, e nel caso specifico giustificherebbe la presenza dei poliziotti sul territorio. Meno male che per rilassarsi e soprattutto rifocillarsi esiste il chiosco di Tonino (gestito da un irresistibile ed esilarante Dino Abbrescia). I suoi hamburger con provola e cime di rapa sono una leggenda. D’altronde in Puglia non puoi certo aspettarti canederli e casseoula.