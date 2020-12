Cops, il cast: Stefania Rocca è Margherita Nardelli

Nel film in due parti di Luca Miniero in prima tv lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno (e in streaming su NOW TV) l’acclamata attrice interpreta l’emissario del Ministero incaricato di chiudere il commissariato di Apulia, cittadina in cui non avvengono crimini: ecco come presenta il personaggio in una divertente clip assieme a Claudio Bisio

L’appuntamento con la prima visione di Cops – Una banda di poliziotti, film in due puntate diretto da Luca Miniero e prodotto da Sky Italia con Banijay Italia, sarà per lunedì 14 e per il 21 dicembre su Sky Cinema Uno. L’action comedy del regista di Benvenuti al sud sarà disponibile anche in streaming su NOW TV.

Il cast della pellicola comprende i simpaticissimi Claudio Bisio, Pietro Sermonti e Francesco Mandelli. A tenergli testa un’interprete di enorme talento come Stefania Rocca, qui impegnata nel ruolo di Margherita Nardelli.

Cops segue le vicissitudini dell’esperto commissario Cinardi (Claudio Bisio), che dopo anni di lotta alla criminalità organizzata soffre di attacchi di ansia e, poco prima della pensione, viene trasferito a dirigere il commissariato della tranquillissima cittadina salentina di Apulia.

Tutto perfetto? Niente affatto! Apulia è talmente tranquilla che sul posto non avviene alcun crimine da anni, al punto che il Ministero reputa antieconomico il commissariato diretto da Cinardi e decide di chiuderlo. A occuparsi dell’operazione sarà proprio l’inviata Margherita Nardelli.