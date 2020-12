Cops - Una banda di poliziotti, il cast: Dino Abbrescia è Tonino

Cops - Una banda di poliziotti è la commedia Sky Original in due puntate (in onda lunedì 14 e lunedì 21 dicembre su Sky Cinema Uno) che “shakera” il filone comedy con quello poliziesco, offrendoci un cocktail di intrattenimento davvero inebriante.

E questa metafora non è scelta a caso perché stiamo per parlarvi di Tonino, uno dei personaggi chiave della storia, il gestore di un chiosco di panini e bibite che - anche se non serve cocktail - riesce comunque a ubriacare (di parole) gli altri personaggi e il pubblico.



Stiamo parlando del personaggio irriverente e dall’irresistibile vis comica interpretato da Dino Abbrescia.

Il suo Tonino insaporisce la commedia Sky Original almeno tanto quanto le amate cipolle che questo paninaro mette ovunque. Sotto i denti tal quali, innanzitutto.



Il suo chiosco è una specie di metaforico crocicchio in cui convergono le strade di tutti i personaggi, sia letteralmente (i poliziotti e tutti in paese si fermano a fare la pausa pranzo o la merenda proprio qui) sia fuor di metafora.

Tonino diventa un amico dei poliziotti, un confidente, quasi un confessore a cui rivolgersi per avere un consiglio o una parola di sostegno. La saggezza popolare si condensa in questo personaggio a prima vista ben poco raccomandabile (sul piano della saggezza, s'intende). E invece Tonino rappresenterà anche la chiave di volta e di svolta della trama di questa comedy intrisa di giallo.