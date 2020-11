Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 25 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 25 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Tolo tolo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Checco Zalone torna con la sua nuova commedia a tinte sociali. Inseguito dai creditori, il ragazzo fugge in Africa, dove però trova la guerra.

Perdiamoci di vista, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Carlo Verdone e Asia Argento protagonisti di una pungente commedia dagli esiti e risvolti imprevisti.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Classico della commedia con Ben Stiller, Dustin Hoffman e Robert De Niro, sequel di un altro fortunato film.

Il principe e il povero, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Rivisitazione moderna del grande classico di Mark Twain con i gemelli Cole e Dylan Sprouse protagonisti.

Amici come prima, ore 21:13 su Premium Cinema 3

Ritorna la coppia formata da Christian De Sica e Massimo Boldi nella loro più recente commedia.

Film drammatici da vedere stasera in tv



Vulnerabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma che propone l’intreccio di tre storie familiari diverse tra loro ma con momenti di difficoltà e riscatto.

L’amore impossibile di Fisher Willow, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Chris Evans e Bryce Dallas Howard in un melodramma che ha come oggetto la sparizione di un diamante.

Film d’azione da vedere stasera in tv



Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jennifer Garner protagonista di un film d’azione nel quale una donna si fa giustizia da sola dopo lo sterminio della sua famiglia.

La furia dei titani, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Sequel di “Scontro tra titani”, sempre con protagonisti Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes.

Film thriller da vedere stasera in tv



La ragazza nella nebbia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Toni Servillo protagonista del primo film di Donato Carrisi, premiato anche ai David di Donatello. Un ispettore indaga sulla scomparsa di una ragazza.

The Final Cut, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Robin Williams protagonista di un inquietante thriller tecnologico. Un chip impiantato nel cervello permette di registrare ogni ricordo.

Film musical da vedere stasera in tv



Les miserables, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ennesima rivisitazione del classico di Victor Hugo con un cast stellare: Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne e molti altri.

Film documentario da vedere stasera in tv



Jennifer Lopez: dance again, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Documentario-film sulla cantante e attrice americana Jennifer Lopez e sulla sua carriera artistica.

I programmi in chiaro



Nome di donna, ore 21:35 su Rai 1

Cristiana Capotondi è Nina, una ragazza che si ritrova a lavorare in una residenza per anziani facoltosi.

L’alligatore, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv su Marco Buratti, detto l’alligatore, cantante blues ingiustamente condannato a 7 anni di carcere.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4

Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

All togheter now – La musica è cambiata, ore 21:20 su Canale 5

Altra puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, con alcuni concorrenti in gara che battagliano per un montepremi.

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:20 su Italia 1

Ennesima versione cinematografica del noto personaggio mitologico, con Kellan Lutz nei panni del protagonista.

Atlantide – Storie di uomini e mondi ore 21:15 su La 7

Altra puntata del contenitore di approfondimento storico e sociale condotto da Andrea Purgatori.

X Factor, ore 21:45 su TV8

Nuovo appuntamento con il talent show che cerca nuovi e talentuosi cantanti per il futuro. I giudici di questa edizione sono Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton Manuelito.

Riaccendiamo i fuochi, ore 21:25 su Nove

Format tv in cui Francesco Panella aiuta alcuni ristoranti messi in crisi dall’emergenza scaturita dal COVID-19.