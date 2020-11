Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 17 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 17 novembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The room – La stanza del desiderio, ore 21:20 su Sky Cinema Uno

Matt e Kate scoprono una strana stanza nella loro nuova casa che soddisfa tutti i loro bisogni materiali. Tuttavia, dopo due aborti spontanei, la coppia ha un solo desiderio: riuscire ad avere un figlio.

Ogni tuo respiro, ore 21:20 su Sky Cinema Due

Robin Cavendish si ritrova paralizzato a causa della poliomelite. Sua moglie Diana lo fa dimettere dall'ospedale e cerca di alleviare le sue sofferenze. Lui, allora, reagisce alla propria condizione aiutando altri individui disabili.

Film commedie da vedere stasera in TV

Bianco, rosso e verdone, ore 21:20 su Sky Cinema Collection

Film diretto e interpretato da Carlo Verdone, diviso in tre episodi in cui l'attore interpreta vizi e virtù dell'Italia contemporanea attraverso i personaggi del pedante Furio, dell'ingenuo Mimmo e dello sventurato Pasquale.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

I 7 nani, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sette nani combattono contro un drago e la strega Perfidia allo scopo di trovare Jack, l'unico uomo capace di salvare la loro amata principessa Rose da un terribile incantesimo.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Il mondo dei replicanti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nel futuro la vita quotidiana viene vissuta attraverso i surrogati, androidi in tutto e per tutti simili a noi. Le persone trascorrono la loro vita attaccati a una macchina, lasciando che questi robot vivano la vita al posto nostro.

Batman v Superman: Dawn of Justice, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Batman sfida Superman, mentre il mondo discute su quale tipo di eroe abbia realmente bisogno.

Film thriller da vedere stasera in TV

Alla deriva - Adrift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un gruppo di amici di vecchia data decide di trascorrere una giornata in barca. La loro avventura si trasforma ben presto in una tragedia quando si ritrovano bloccati nelle acque dell'oceano senza la possibilità di risalire a bordo dell'imbarcazione.

Film commedie da vedere stasera in TV

Blonde Ambition - Una bionda a NY, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una giovane impiegata diventa, involontariamente, una pedina nei loschi piani di due dirigenti che hanno intenzione di assumere il controllo dell'azienda per la quale lavorano.

Mi chiamo Francesco Totti, ore 21:20 su Sky Cinema Uno +24

Francesco Totti ripercorre tutta la propria vita sul grande schermo insieme al pubblico. Immagini ed emozioni scorrono tra i momenti chiave della sua carriera, scene della sua vita privata e ricordi mai rivelati prima.

Bad Teacher: una cattiva maestra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Elizabeth Halsey è un'insegnante di scuola media di Chicago che beve pesantemente, fuma marijuana, è pigra, spendacciona e dorme in classe. Quando a scuola arriva Scott Delacorte, un giovane e ricco supplente di matematica: Elizabeth si mette subito a corteggiarlo.

Soap opera, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Il film racconta gli odi, gli amori, gli equivoci, gli intrecci e le complicate traiettorie emotive che collegano tra di loro i bizzarri abitanti dello stesso palazzo, a poche ore dal Capodanno.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Riccardo va all'inferno, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Riccardo esce dall'ospedale psichiatrico giudiziario dove ha trascorso lunghi anni per un delitto avvolto nel mistero, ben deciso a vendicarsi e conquistare il potere all'interno della propria famiglia malavitosa.

Film gialli da vedere stasera in TV

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ritiratosi in campagna, l'anziano e smemorato Sherlock Holmes arranca fra i propri ricordi sempre più annebbiati per risolvere un caso che lo ossessiona da 50 anni.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Incontri ravvicinati del terzo tipo, ore 21:20 su Sky Cinema Due +24

Film cult di Steven Spielberg. Un padre di famiglia e uno scienziato attendono l'arrivo degli UFO in una zona del Wyoming.

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Arrivato a New York per una breve pausa, Newt Scamander pensa che tutto stia andando per il verso giusto, se non fosse per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.

I programmi in chiaro

Gli orologi del diavolo, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie con Beppe Fiorello. Marco Merani è un mago dei motori marini. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga.

Il collegio - 1992, ore 21:20 su Rai 2

I ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione si trovano catapultati nel 1992. L'obiettivo è superare l'esame di terza media di quell'anno.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:21 su Canale 5

Agente segreto sotto copertura, Giovanna Salvatori (Paola Cortellesi) decide di vendicare alcuni vecchi amici dalle prepotenze di colleghi e clienti utilizzando tecnologie e competenze legate al proprio lavoro.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Domeniche da Tiffany, ore 21:30 su Tv8

Jane da bambina aveva un amico immaginario di nome Michael, che sparì all'improvviso una viglia di Natale. Dopo anni, quando Jane è ormai cresciuta e prossima alle nozze, Michael si rifà vivo.

Fuori in 60 secondi, ore 21:25 su Nove

La sorte di un giovane è segnata a meno che non intervenga suo fratello Memphis, che è uscito dal giro dei furti di macchine da tempo.